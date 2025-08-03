"Бабье лето" осенью будет не одно: народный синоптик дал прогноз для Украины

Чего ждать от погоды после завершения лета

Лето постепенно идет к завершению, а потому стоит задуматься о том, что вскоре погода в Украине станет более прохладной и сырой. Однако народный синоптик Владимир Деркач считает, что осенью и в декабре украинцы смогут насладиться тремя периодами тепла.

Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу". Более детально об этом можно прочитать в материале: "Бабье лето" в ноябре и первые заморозки: народный синоптик дал неожиданный прогноз до конца года

Деркач отмечает, что с наступлением календарной осени температура не упадет. Поэтому первые десять дней сентября можно ждать продолжения лета, хотя после этого погода испортится.

Возвращение тепла можно ждать в первой декаде октября, которую народный синоптик назвал первым бабьим летом в сезоне. И да, оно будет не одно — второе придет уже в конце октября и протянется до начала ноября.

Реальное падение температуры воздуха можно ждать лишь с второй декады ноября, хотя сильных морозов не будет ни осенью, ни в декабре. Мало того, в самом конце года температура воздуха опять разогреется до +10 градусов. Народный синоптик в шутку назвал это "зимним бабьим летом".

Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский на Волыни. Он наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период.

Напомним, ранее "Телеграф" детально расписывал, какой будет погода в Украине в сентябре по мнению Владимира Деркача.