Львовский автобус превратился в аквариум. Как это выглядит (видео)

Елена Руденко
Транспорт города Льва способен удивить
Транспорт города Льва способен удивить. Фото Коллаж "Телеграф"

Видео снято после дождя

Львовские автобусы продолжают удивлять: недавно в одном из них заметили "аквариум" в окне. Теперь ситуация повторилась.

Видео опубликовано в сети. Отмечается, что воду между стеклами заметили в одном из автобусов маршрута №11.

Как можно увидеть на кадрах вода набралась в двухкамерное окно автобуса между стеклом. Во время движения она меняет уровень, что выглядит очень медитативно.

На сайте eway.in.ua указано, что перевозчиком на этом маршруте является ООО "Мира и К". Он курсирует от остановки Санта Барбара (Сыховский район) до микрорайона Рясне-2.

Сколько стоит проезд во львовских автобусах

Следует отметить, что такой уровень сервиса предоставляют за немалые деньги. Стоимость проезда в маршрутках Львова составляет 25 гривен при оплате наличными. Если использовать транспортную карту "Леокарт", цена снижается до 17 гривен. При оплате банковской картой или устройством с NFC проезд стоит 20 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аквариумы в окнах — не единственная проблема львовского транспорта. Недавно в сети показали видео из автобуса №9. Там отошли стекла в салоне и угрожали выпасть. Комментаторы иронизировали по странной "системе кондиционирования".

