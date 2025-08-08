"Дубайская начинка". В Одессе зафиксировали неприятное явление на пляжах (видео)

В Сети шутят, что это дубайская начинка

Чтобы зайти в море на одесских пляжах, отдыхающим приходится преодолевать препятствие. Чтобы дойти с густых зеленых водорослей до чистой водички, нужно пройти несколько метров, пока вода не достигнет колен.

Авторы видео в тиктоке шутят : "Приезжайте в Одессу, вода теплая", и показывают зеленые заросли на береговой линии.

Недавно береговую полосу Одессы засыпало тоннами водорослей, однако после того, как их сгребали тракторами, ситуация несколько улучшилась. Однако зеленый ковер до сих пор можно увидеть на отдельных участках побережья Черного моря. В Болгарии, в городе Солнечный берег, также показывали аналогичный вид береговой линии.

В сети пользователи шутят, называя это явление "дубайской начинкой" — по аналогии с популярным дубайским шоколадом.

Несмотря на необычный вид пляжей, вода остается холодной и чистой. Водоросли – лишь временные неудобства, убежденные в соцсетях. Другие считают, что такое засилье водорослей — естественная функция самоочищения природы (известно, что эти растения очищают морскую воду).

Ранее "Телеграф" писал, что на популярном пляже поход в туалет стал роскошью. Такое на пляже происходит впервые.