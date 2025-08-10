Категорически не делайте этого 10 августа, чтобы не остаться без денег до конца года
Не забывайте о важных традициях и запретах этого дня
В воскресенье, 10 августа, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого мученика Лаврентия, архидьякона. По старому стилю этот праздник припадал на 23 августа.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Лаврентий — один из первых христианских святых и мучеников III века. Он был главным помощником римского епископа (папы) Сикста II и отвечал за распределение церковного имущества и помощь бедным. Во время гонений на христиан при императоре Валериане Лаврентий был схвачен и мученически казнен за веру. Его память чтят как образец преданности и служения ближним.
Что можно делать 10 августа:
- В этот день стоит посетить церковь и помолиться святому мученику Лаврентию, архидьякону, попросить его заступничества и помощи в житейских трудностях;
- Заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся;
- Проводить домашние обряды очищения, а именно убирать дом, чтобы привлечь в него благополучие и порядок.
Что нельзя делать 10 августа:
- Не стоит затевать ссоры и конфликты, чтобы не привлечь семейные и бытовые неурядицы;
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навредить здоровью и сохранить силы;
- Нельзя лениться, но не стоит и чрезмерно торопиться с делами — важна умеренность во всем;
- В этот день нельзя давать в долг или брать взаймы, иначе можно до конца года оказаться в трудном финансовом положении.
