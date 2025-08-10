Категорично не робіть цього 10 серпня, щоб не залишитись без грошей до кінця року

Не забувайте про важливі традиції та заборони цього дня

У неділю, 10 серпня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого мученика Лаврентія, архідиякона. За старим стилем це свято припадало на 23 серпня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Лаврентій — один із перших християнських святих і мучеників III століття. Він був головним помічником римського єпископа (папи) Сікста II й відповідав за розподіл церковного майна та допомогу бідним. Під час гонінь на християн при імператорі Валеріані Лаврентій був схоплений і страчений за віру. Його пам’ять вшановують як зразок відданості та служіння ближнім.

Що можна робити 10 серпня:

Цього дня варто відвідати церкву та помолитися святому мученику Лаврентію, архідиякону, попросити його заступництва та допомоги у життєвих труднощах;

Займатися благодійністю та допомагати нужденним;

Проводити домашні обряди очищення, а саме прибирати будинок, щоб залучити до нього добробут та порядок.

Що можна і не можна робити 10 серпня

Що не можна робити 10 серпня:

Не варто починати сварки та конфлікти, щоб не залучити сімейні та побутові негаразди;

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею, щоб не нашкодити здоров’ю та зберегти сили;

Не можна лінуватися, але не варто і надмірно поспішати зі справами — важлива поміркованість у всьому;

Цього дня не можна позичати або давати гроші у борг, інакше можна до кінця року опинитися у важкому фінансовому становищі.

Раніше "Телеграф" писав раніше, коли в Україні відзначають День бабусі 2025 року. Цього дня готують подарунки для своїх бабусь та їдуть їх вітати.