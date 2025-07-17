Почему день Ильи больше не 2 августа? Дата "по-новому" и что нельзя делать в праздник
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День этого пророка считается одним из важнейших праздников лета
День пророка Ильи называют одним из важнейших летних событий в церковном календаре. Как и все непереходные праздники, он сменил дату после перехода православных верующих и греко-католиков на новоюлианский стиль.
Церковная реформа с 1 сентября 2023 года сдвинула практически все даты православных праздников на 13 дней назад. Таким образом день Ильи стал отмечаться в другой день. "Телеграф" назвал новую дату.
Когда день Ильи отмечается в 2025 году: дата
Согласно старому стилю, христиане в Украине чтили святого славного пророка Илью 2 августа. Сейчас у праздника новая дата — теперь в Украине его ежегодно отмечают 20 июля, которое выпадает на воскресенье.
Что нельзя делать в день Ильи пророка
В этот день в храмах проходят литургии и особые богослужения: христиане посещают церковь, чтобы обратиться с молитвой к святому Илье. Его просят о хорошем урожае, мирном небе и благополучии в семье. Кроме этого, важно 20 июля избегать действий, которые могут навлечь гнев святого:
- Работать — можно навлечь беду на семью.
- Купаться — нечистая сила на дно затащит.
- Пускать в дом уличных животных — в них может таиться нечистая сила.
- Смотреть в зеркало — темные силы могут забрать у человека энергию.
Напомним, что 24 июля по старому стилю отмечается день Ольги. Ранее мы рассказывали, как святую нужно поздравлять по-новому.