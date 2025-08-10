"Пилососю", "пилосошу"? Лишь единицы знают, как правильно говорить в украинском языке

Это одна из распространенных ошибок

Определенно радует, что с каждым днем число людей, которые выбирают для себя говорить на украинском языке, стремительно увеличивается. Но, к сожалению, это порождает и множество бытовых ошибок, над искоренением которых надо тщательно работать. К примеру, не каждый знает, как правильно перевести с русского на украинский слова "пылесос" и "пылесошу".

Достаточно всего раз запомнить, как это правильно говорится в украинском языке, чтобы проработать ошибку. А как говорить правильно, рассказывает известный украинский языковед Александр Авраменко.

По его словам, перевести слово "пылесос" на украинский можно как "пилосос", "лотяг" и "пилосмок".

Фраза же "я пылесошу" на украинском языке правильно звучит как "я пилососю", однако многим такая формулировка кажется непривычной, ввиду чего ее можно заменить на фразы "я прибираю пилососом" или "я чищу пилососом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему слово "всьо" не является суржиком в украинском языке.

Также вам может быть интересно почитать, как правильно звучат на украинском слова "опт" и "розниця".