"Пилососю", "пилосошу"? Лише одиниці знають, як правильно говорити українською

Це одна з найпоширеніших помилок

Дуже тішить, що з кожним днем кількість людей, які обирають для себе говорити українською мовою, стрімко зростає. Але, на жаль, це породжує і безліч побутових помилок, над викоріненням яких треба старанно працювати. Зокрема, не кожен знає, як правильно перекласти з російської на українську слова "пылесос" і "пылесошу".

Достатньо всього раз запам’ятати, як це правильно говориться українською мовою, щоб опрацювати помилку. А як правильно говорити, розповідає відомий український мовознавець Олександр Авраменко.

За його словами, перекласти слово "пылесос" українською можна як "пилосос", "лотяг" и "пилосмок".

Фраза ж "я пылесошу" українською мовою правильно звучить як "я пилососю", проте багатьом таке формулювання здається незвичним, через що його можна замінити на фрази "я прибираю пилососом" або "я чищу пилососом".

