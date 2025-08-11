Категорически не делайте этого 11 августа, чтобы не "прогнать" удачу из дома

Прислушайтесь к главным традициям и запретам этого дня

В понедельник, 11 августа, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, память святого мученика Евпла. По старому стилю этот праздник припадал на 24 августа.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой мученик Евпл жил в III-IV веках и пострадал за веру во времена гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Его почитают как образец стойкости и верности Иисусу Христу, В настоящее время мощи святого Евпла хранятся в Италии

Что можно делать 11 августа:

В этот день стоит посетить церковь и помолиться святому мученику, прося у него помощи и защиты от бед;

Сегодня поощряются занятия благотворительностью и помощь нуждающимся;

В этот день в народе занимались сбором лекарственных трав, считалось, что они в этот день особенно целебны.

Разрешается заниматься домашними делами.

Что можно и запрещено делать 11 августа

Что нельзя делать 11 августа:

Нельзя затевать ссоры и конфликты, потому что они принесут длительные неприятности и разлад в семье;

Не стоит начинать важные и новые дела, иначе возможны неудачи и срывы планов;

Нельзя в этот день заниматься тяжелой физической работой;

В этот день нельзя брать и давать деньги в долг. Считается, что это может привести к финансовым потерям или длительным проблемам;

Нельзя выносить вечером мусор из дома, вместе с ним можно выбросить удачу и привлечь неприятности.

Ранее "Телеграф" писал ранее, когда в Украине отмечают День бабушки в 2025 году. В этот день готовят подарки для своих бабушек и едут их поздравлять.