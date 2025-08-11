Категорично не робіть цього 11 серпня, щоб не "прогнати" удачу з дому

Прислухайтеся до головних традицій та заборон цього дня

У понеділок, 11 серпня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, пам’ять святого мученика Євпла. За старим стилем це свято припадало на 24 серпня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий мученик Євпл жив у III-IV століттях і постраждав за віру за часів гонінь на християн за римського імператора Діоклетіана. Його шанують як зразок стійкості та вірності Ісусу Христу, В даний час мощі святого Євпла зберігаються в Італії.

Що можна робити 11 серпня:

Цього дня варто відвідати церкву та помолитися святому мученику, просячи у нього допомоги та захисту від бід;

Сьогодні заохочуються заняття благодійністю та допомога нужденним;

Цього дня у народі займалися збиранням лікарських трав, вважалося, що вони у цей день особливо цілющі;

Дозволяється займатися домашніми справами.

Що можна і заборонено робити 11 серпня

Що не можна робити 11 серпня:

Не можна починати сварки та конфлікти, тому що вони принесуть тривалі неприємності та розлад у сім’ї;

Не варто розпочинати важливі та нові справи, інакше можливі невдачі та зриви планів;

Не можна цього дня займатися тяжкою фізичною роботою;

Цього дня не можна брати й давати гроші у борг. Вважається, що це може призвести до фінансових втрат чи тривалих проблем;

Не можна виносити ввечері сміття з дому, разом із ним можна викинути удачу та залучити неприємності.

