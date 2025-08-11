Мальдивы ближе, чем вы думали: где в Украине пляж с белым песком и лазурной водой

Красота пляжа завораживает

На краю Днепропетровской области есть пляж, который напоминает Мальдивы. Он уже успел стать любимым местом для отдыха и фотосессий среди местных жителей и гостей города.

Отличительной чертой Днепровских Мальдив является чистый белый песок, напоминающий отдых на настоящих Мальдивах, а также прозрачная лазурная вода, как можно увидеть на видео пользователя в Тик Ток "marinautenkova".

Отдых на пляже Каракумы привлекает своей природной красотой, спокойствием и возможностью насладиться идеальными видами для фотографирования. Это место отлично подходит для семейного отдыха, романтических встреч и т.д.

Как найти пляж

Если будете ехать на машине, то маршрут лежит по Криворожскому шоссе, а потом нужно повернуть в город Вольногорск. Однако местные говорят, что состояние дороги желает лучшего, ведь сначала дорога будет новая, но ближе к карьеру уже грунтовой с выбоинами.

Пляж

