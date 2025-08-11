Мальдіви ближче, аніж ви думали: де в Україні пляж з білим піском та лазурною водою

Краса пляжу зачаровує

На краю Дніпропетровської області є пляж, який нагадує Мальдіви. Він вже встиг стати любленим місцем для відпочинку та фотосесій серед місцевих жителів і гостей міста.

Відмінною рисою Дніпровських Мальдів є чистий білий пісок, що нагадує відпочинок на справжніх Мальдівах, а також прозора лазурна вода, як можна побачити на відео користувача в Тік Ток "marinautenkova".

Відпочинок на пляжі Каракуми приваблює своєю природною красою, спокоєм і можливістю насолодитися ідеальними краєвидами для фотографування. Це місце чудово підходить для сімейного відпочинку, романтичних зустрічей тощо.

Як знайти пляж

Якщо їхатимете на машині, то маршрут лежить по Криворізькому шосе, а потім потрібно повернути у місто Вільногірськ. Однак місцеві кажуть, що стан дороги бажає кращого, адже спочатку дорога буде нова, але ближче до кар'єру вже ґрунтовою з вибоїнами.

