Пляж создан для инстаграмных фото: в Одессе есть локация, которую невозможно спутать с другими (видео)
В один момент все может превратиться в фотосессию
В Одессе можно отдохнуть на необычном и очень фотогеничном пляже, где все прям "кричит" одним цветом. Здесь мебель выполнена в розовом цвете, создавая впечатление, будто попал на летний курорт с обложки глянца.
Одна из украинских блогеров в ТикТок "lev_alex_od" посетила этот пляж и поделилась впечатлениями. По ее словам, на пляже есть зонтики, шезлонги и другая мебель, которая полностью розовая, а цены приятно удивляют — они вполне комфортные для отдыха, а сервис соответствует уровню современных курортов.
Чтобы найти его на карте, следует просто написать "розовый пляж Одесса" или "Птица на пляже".
Пляж стал настоящей находкой для тех, кто любит сочетать отдых с яркими фото для соцсетей. В нем есть почти все для идеального комфорта — стильный дизайн, удобные лежаки, чистое побережье и спокойная атмосфера.
