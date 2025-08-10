Пляж создан для инстаграмных фото: в Одессе есть локация, которую невозможно спутать с другими (видео)

В один момент все может превратиться в фотосессию

В Одессе можно отдохнуть на необычном и очень фотогеничном пляже, где все прям "кричит" одним цветом. Здесь мебель выполнена в розовом цвете, создавая впечатление, будто попал на летний курорт с обложки глянца.

Одна из украинских блогеров в ТикТок "lev_alex_od" посетила этот пляж и поделилась впечатлениями. По ее словам, на пляже есть зонтики, шезлонги и другая мебель, которая полностью розовая, а цены приятно удивляют — они вполне комфортные для отдыха, а сервис соответствует уровню современных курортов.

Чтобы найти его на карте, следует просто написать "розовый пляж Одесса" или "Птица на пляже".

Дорога к "Птице на пляже"

Пляж стал настоящей находкой для тех, кто любит сочетать отдых с яркими фото для соцсетей. В нем есть почти все для идеального комфорта — стильный дизайн, удобные лежаки, чистое побережье и спокойная атмосфера.

