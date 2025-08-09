Живописный пляж на краю географии: в Украине есть необычное место для отдыха, но о нем мало кто знает

В этом месте точно стоит побывать, если хотите круто отдохнуть в воды

На дворе уже август — последний месяц лета, но еще есть время для активного отдыха у воды. Если любите позагорать на пляже и понежится в чистой воде, сейчас самое время отправится в необычное место на краю географии. Эта локация просто поражает своими красивыми пейзажами, чистой водой и условиями для кемпинга.

"Телеграф" расскажет, как найти "секретный" пляж на Днестре на краю Хмельницкой области и покажет эксклюзивный фоторепортаж с этой невероятно красивой локации.

Отдых на Днестре в Хмельницкой области

Пляж в Старой Ушице — как туда попасть

Многие туристы знают в Хмельницкой области такую красивую локацию, как Бакота. "Телеграф" уже подробно рассказывал об этом месте. Однако для тех, кто ищет пляжный отдых Бакота не совсем подходит, так как там крутые скалы, нет оборудованных мест для купания и туристической инфраструктуры.

Отдых на Днестре в Хмельницкой области

Однако такое место есть дальше по реке Днестр — в Старой Ушице. Это небольшой поселок в той же Хмельницкой области, только за 25 километров от Бакоты. Однако в дороге может возникнуть некоторая путаница с картами и навигаторами.

Дорога к пляжу на Днестре в Старой Ушице

Дело в том, что поселок на карте называет Старая Ушица, однако сам пляж находится за 4-5 километров от этого поселка. Дорога туда местами не очень хорошая. В какой-то момент заканчивается асфальт и начинается брусчатка, а заросли вокруг сужаются. Могут возникать мысли, что вы не туда едите или что-то напутали, но не сворачивайте с этой прямой дороги и вы точно попадете на красивый пляж с кемпингом и всеми условиями.

Пляж на Днестре с потрясающими видами на скалы

Это место также относится к Старой Ушице. Местные жители рассказывают, что когда-то село было здесь, у Днестра. Однако во время строительства Днестровского гидроузла жителей Строй Ушицы, Бакоты и многих других сел переселили, а села затопили водой. В Старой Ушице уцелело несколько улиц, и теперь дома здесь сдают туристам, а на пляже обустроили условия для отдыха, развлечений и кемпинга. Когда попадаешь на этот пляж, создается впечатление, что ты на краю географии, так как со всех сторон вода.

Дорога от поселка Старая Ушица к пляжу

Как доехать до "секретного" пляжа?

От Хмельницкого до Старой Ушицы — 108 километров, ехать нужно по прямой дороге через Ярмолинцы и Дунаевцы. От Каменца-Подольского до Старой Ушицы — около 50 километров. Лучше всего конечно ехать своим авто, тогда можно и на Бакоту заехать, ведь там тоже есть что посмотреть. К слову, дорога от Каменца-Подольского к Старой Ушице неплохая — залатанная и с асфальтом.

Дорога из Хмельницкого к Старой Ушице

Дорога от Камянец-Подольского к Старой Ушице

Как минимум раз в день из Хмельницкого в Старую Ушицу ходит рейсовый автобус. Однако расписание рейсов нужно уточнять на соответствующих сайтах или на автостанциях. Также можно рассматривать вариант путешествий автостопом.

Дорога из Бакоты в Старую Ушицу

Какие цены на пляже?

На Днестре в Старой Ушице есть несколько пляжей. Некоторые относятся к отелям, которые сейчас активно строятся на берегу руки. Однако есть там и оборудованный свободный пляж, на который могут попасть все желающие. А вот за кемпинг и блага цивилизации уже придется заплатить.

Пляж на Днестре, где доступ открыт для всех

Так, если вы приехали отдыхать с палатками, на пляже есть под это место, но платно. За кемпинг с парковкой для машины, местом для лагеря, душем с горячей водой, туалетом и доступом к Wi-Fi попросят 300 гривен за сутки с одного человека.

Кемпинг на пляже с удобствами оплачивается

Отдых на Днестре в Старой Ушице

На пляже также можно арендовать плавсредства для водных развлечений — SUP board, катамараны, водные мотоциклы, прогулки на катере и тд. Например, аренда катамарана на час стоит 300 гривен, столько же и за сапборд с веслом.

На пляже можно развлечься с плавательными средствами

Сапборды, катамараны, водные мотоцыкли на пляже можно взять в аренду

Отдыхать можно не только в палатке, но и арендовать комнаты у местных. Ночь в обычном домике/усадьбе обойдется в 250-300-500 гривен — в зависимости от условий. Есть и места подороже — на берегу есть комфортабельные отели с апартаментами за 2000-3000 гривен в сутки.

Отдых на Днестре в Хмельницкой области

Чем интересно это место?

Главная прелесть этого пляжа — это пейзаж на реку и скалы по сторону реки. Выглядит это действительно красиво и живописно. Лежа на галечном пляже с одной стороны Днестра, можно наслаждаться видом на скалистый берег с другой стороны реки. Поверьте, эта картинка точно стоит того, чтобы приехать в Старую Ушицу.

Красивое место на Днестре в Хмельницкой области

Еще один большой плюс этого места — это кристально чистая прозрачная вода. Купаться здесь приятно, вода хорошо прогревается в жару. Однако из-за собственного днестровского микроклимата могут быть перепады погоды — от жары до грозы и обратно до жары может пройти всего час-два времени.

Место для кемпинга на Днестре в Хмельницкой области

Пляж на Днестре в Старой Ушице

Отдых на Днестре в Хмельницкой области

С пляжа открытвается потрясающий вид на скалы

С пляжа открытвается потрясающий вид на скалы

Ранее "Телеграф" рассказывал, в Украине есть "секретное" место для отдыха с диким пляжем. Плавать опасно, но устоять невозможно.