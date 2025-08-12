Вы откроете дверь для беды и недобрых глаз: что нельзя хранить в комнате

Эта вещь способна "поссорить" членов семьи

В народных поверьях даже привычные бытовые вещи скрывают особое значение – от пустой солонки до домашнего текстиля. Особое внимание следует обращать также на состояние штор и тюля.

Издавна считалось, что хранить дома порванные шторы или тюль — плохая примета, способная повлиять на благополучие и атмосферу в доме. Это выяснил "Телеграф".

По поверьям, поврежденные ткани на окнах символизируют застой в делах, а также могут "выпускать" из дома тепло, гармонию и привлекать бедность. Рваный тюль олицетворяет и "дыру" в энергетике жилья, через которую, по представлениям предков, могут проникать негативные влияния или недобрые взгляды.

Некоторые верят, что такие вещи становятся признаком разлада в отношениях между членами семьи и могут провоцировать ссоры. Если же ткань порвалась сама по себе, это считали предвестником скорых, но не всегда приятных перемен в жизни.

Порванный текстиль

