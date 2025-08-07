Укр

Эти вещи на столе - к ссорам и бедности. Что нужно убрать, чтобы не рисковать благополучием

Марина Бондаренко
Читати українською
Какие предметы на столе способны "вынести" счастье из вашего дома

На обеденном столе может лежать много вещей, некоторые из которых могут "притянуть" в дом кучу проблем, ведь он считается не просто мебелью, а символом достатка, семейного тепла и энергетической чистоты.

По народным приметам на обеденном столе точно нельзя оставлять пустые тарелки, кастрюли, бутылки, деньги, ключи и ножи. "Телеграф" разобрался, почему этого лучше не делать.

Что запрещено оставлять на столе по народным приметам

Пустые тарелки и кастрюли

Считается, что это до бедности. Пустая посуда символизирует пустоту в доме — как материальную, так и энергетическую.

Деньги

Оставлять купюры или монеты на столе — рисковать потерять финансовое счастье. По поверью, это может "смыть" деньги с дома.

Ключи

Эти вещи могут стать источником ссор дома. Их присутствие на столе считается знаком нарушения гармонии.

Пустые бутылки

Это — к истощению, недостатку и неудачам. Даже после праздничного застолья следует убрать бутылки сразу.

Ножи

Один из самых опасных символов. Острые предметы на столе в народе считают причиной конфликтов в семье.

