Эти вещи на столе - к ссорам и бедности. Что нужно убрать, чтобы не рисковать благополучием

Какие предметы на столе способны "вынести" счастье из вашего дома

На обеденном столе может лежать много вещей, некоторые из которых могут "притянуть" в дом кучу проблем, ведь он считается не просто мебелью, а символом достатка, семейного тепла и энергетической чистоты.

По народным приметам на обеденном столе точно нельзя оставлять пустые тарелки, кастрюли, бутылки, деньги, ключи и ножи. "Телеграф" разобрался, почему этого лучше не делать.

Что запрещено оставлять на столе по народным приметам

Пустые тарелки и кастрюли

Считается, что это до бедности. Пустая посуда символизирует пустоту в доме — как материальную, так и энергетическую.

Деньги

Оставлять купюры или монеты на столе — рисковать потерять финансовое счастье. По поверью, это может "смыть" деньги с дома.

Ключи

Эти вещи могут стать источником ссор дома. Их присутствие на столе считается знаком нарушения гармонии.

Пустые бутылки

Это — к истощению, недостатку и неудачам. Даже после праздничного застолья следует убрать бутылки сразу.

Ножи

Один из самых опасных символов. Острые предметы на столе в народе считают причиной конфликтов в семье.

