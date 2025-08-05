Укр

Неприметная вещь на кухне может влечь за собой много проблем. Что нельзя хранить

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кухня
Кухня. Фото Коллаж "Телеграфа"

Даже обычный сосуд может стать причиной проблем

В повседневной жизни мы часто не придаем значения мелочам, например полупустой солонке на кухне. Однако в народной культуре даже такие детали имеют свое значение.

По народным приметам на кухне нельзя хранить пустую солонку — это может навлечь ссоры, финансовые трудности или даже болезни. Об этом передает "Телеграф".

Считается, что соль "впитывает" в себя энергию дома, поэтому ее недостаток символизирует ослабление защиты семьи.

Кроме того, пустая солонка — это признак "пустоты" в доме: без достатка, беспорядок в отношениях, отсутствие гармонии. Именно поэтому считалось, что стоит насыпать соль сразу, как только она заканчивается, чтобы избежать негативных последствий.

Что нельзя хранить дома
Солонка

От вас могут "убегать" деньги не только через пустую солонку, но и кошелек, банку и ведро. Ранее "Телеграф" писал, почему эти вещи нельзя хранить дома без наполнения.

Кроме того, на кухне есть еще одна вещь, которая может стать источником негатива, одиночества и бедности. Этой посудой пользуется каждый член семьи, но хранить ее может по-разному.

Теги:
#Соль #Приметы #Поверья