Неприметная вещь на кухне может влечь за собой много проблем. Что нельзя хранить

Даже обычный сосуд может стать причиной проблем

В повседневной жизни мы часто не придаем значения мелочам, например полупустой солонке на кухне. Однако в народной культуре даже такие детали имеют свое значение.

По народным приметам на кухне нельзя хранить пустую солонку — это может навлечь ссоры, финансовые трудности или даже болезни. Об этом передает "Телеграф".

Считается, что соль "впитывает" в себя энергию дома, поэтому ее недостаток символизирует ослабление защиты семьи.

Кроме того, пустая солонка — это признак "пустоты" в доме: без достатка, беспорядок в отношениях, отсутствие гармонии. Именно поэтому считалось, что стоит насыпать соль сразу, как только она заканчивается, чтобы избежать негативных последствий.

Солонка

От вас могут "убегать" деньги не только через пустую солонку, но и кошелек, банку и ведро. Ранее "Телеграф" писал, почему эти вещи нельзя хранить дома без наполнения.

Кроме того, на кухне есть еще одна вещь, которая может стать источником негатива, одиночества и бедности. Этой посудой пользуется каждый член семьи, но хранить ее может по-разному.