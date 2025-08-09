Никогда не догадаетесь, что эта вещь может стать источником сплошных проблем: ее нужно правильно хранить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это точно есть у вас дома
Зонт — полезная вещь, которая обычно лежит дома возле двери или в коридоре. Но наши предки считали, что при неправильном хранении он притянет домой беду.
По народным приметам, держать его открытым в помещении — плохой знак. Об этом узнал "Телеграф".
В народных верованиях зонт символизирует защиту, а его купол — как барьер между человеком и внешним миром. Открывать его в доме — значит "разделять" пространство и приносить дисбаланс. В некоторых культурах это расценивалось как вызов нечисти.
Что может поселиться в вашем доме по примете:
- ссоры между семьей;
- плохая энергетика;
- неудача в делах;
- потеря благосостояния;
- болезни обитателей.
Особенно эта примета касается новых или только подаренных зонтов. Считается, что открыть их в помещении – открыть двери для негатива.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи лучше не хранить на столе, чтобы не пригласить в дом ссоры и нищету. Среди них будут не только пустые бутылки, контейнеры, но и другие вещи, которым там точно не место.