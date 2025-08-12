Не допускайте цієї помилки при збиранні цибулі, інакше вона згниє ще до зберігання: що потрібно зробити

Поради від досвідчених городників, як зрозуміти, що час збирати цибулю

Серпень — час, коли багато дачників і городників починають збирати врожай овочів, які вирощували все літо. У цей період настає і час збирання цибулі, проте є кілька простих порад, які підкажуть, коли потрібно збирати цибулю і як робити це правильно

"Телеграф" розповість, як зрозуміти, що настав час збирати цибулю, чому не варто чекати і що зробити перед відправкою цибулі на тривале зберігання.

Коли збирати цибулю і яких помилок не варто допускати?

У тік-ток акаунті "dachnyk_ua" опублікували відео з порадами, коли збирати цибулю. Так, за словами автора відео, цибулю треба збирати, коли вона лягла — стебла частково пожовкли, почали в’янути і лягли на землю.

Як стверджує автор, після тижня такого "лежання" цибулі її вже можна збирати. Не треба чекати, поки підуть дощі, тому що через вологість висохла цибуля починає гнити ще до збирання. Коли на вулиці суха погода, рвати цибулю можна прямо за "чуби" і вона буде легко піддаватися.

Серпень — час збирання врожаю цибулі

Після збирання овочів з городу дуже важливо їх висушити вже вдома. Автор радить висипати цибулю на горищі, там гарна вентиляція та сприятливі умови для сушіння. Можна заплести цибулю в кіски і підвісити, а можна просто висипати на застелену тканиною підлогу.

Якщо не допускати поширених помилок, вчасно зібрати цибулю з городу і висушити її, овоч добре зберігатиметься аж до весни. Під час відправлення на тривале зберігання перевірте кожну цибулину на наявність гнилі та викиньте, якщо такі цибулини є, щоб вони не заражали весь урожай.

