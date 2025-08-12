Гость из глубин моря пришел на пляж в Одессе: кого увидели отдыхающие (видео)

Видимо, он тоже решил позагорать

У побережья Одессы появился неожиданный гость. Им оказался морской конек.

Видео с крошечным обитателем моря собрало десятки комментариев, в которых пользователи утверждают, что подобных существ уже неоднократно видели возле местных пляжей. Увидеть это чудо природы можно на видео в публикации в Facebook "Подслушано Одесса".

Что говорят в комментариях

"Ну конечно где-то в Ивано-Франковске и Львове коньков нет, а у нас в Одессе они были всегда".

"Коньки всегда были в Черном море, кто живет у моря, это знает".

"Они всегда водились на Одесском побережье… Мое детство прошло на Даче Ковалевского и я хорошо помню, как много их раньше было…".

Для справки:

Морской конек — это небольшая рыба из семейства голкорибовых, известная своей характерной формой тела и "лошадиной" головой, что и дало ей название. Их тело покрыто твердыми пластинами, вместо чешуи, а длинный изогнутый хвост помогает цепляться за водоросли. Окраска может быть от светло-бежевой до ярко-желтой или оранжевой, часто с пятнами или полосками для маскировки.

Обычно морские коньки обитают в прибрежных зонах теплых и умеренных морей, среди зарослей водорослей или кораллов. Они распространены в Средиземном море, Черном море и океанических водах по всему миру.

