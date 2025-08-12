Это украинский или "азировка"? Таблички в Одессе насмешили сеть (видео)

Неудачная табличка в Одессе разделила пользователей: смеяться или исправлять?

Некоторые украинские слова часто используют, но пишут с ошибками. Однако в Одессе случайно появилась табличка-кошмар для филологов украинского языка. Ошибку допустили, очевидно, коммунальщики, когда писали о запрете входа.

Видео с табличками поделились в региональном телеграмм-канале. На одной из них написано "Вход", а вот от другой повеяло "азировкой". На табличке написали "Вхида нет". "Это Одесса, детка", — комментирует автор видео такую ошибку.

В комментариях часть пользователей поспорила, это ошибка, или одесский говор. Напомним, правильный вариант – входу немає или вхід заборонено, если требует контекст.

Языковые скандалы – не редкость для Одессы. Город, который много лет пользовался русским, как основным языком из-за государственной политики СССР и привлечения российского бизнеса в 90-х, имеет свой уникальный и колоритный говор. Правда, многие слова за последние десятилетия утрачены и часть населения перешла на русский. В то же время, количество украиноязычного населения постоянно растет. Иногда возникают конфликты. Один из таких перешел в драку прямо на пляже. Известно, что первопричиной стала музыка русских исполнителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что языковой конфликт привел к вызову полиции во Львове. Пара из Харькова и местная жительница из-за языкового вопроса начали оскорблять друг друга.