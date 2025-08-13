Укр

Категорически не делайте этого 13 августа, чтобы деньги не "утекали" из рук

Катерина Любимова
Читати українською
Что можно и нельзя делать 13 августа
Что можно и нельзя делать 13 августа. Фото Freepik

Прислушайтесь к главным традициям и запретам этого дня

В среду, 13 августа, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, почитают память святого преподобного Максима Исповедника. По старому стилю этот праздник припадал на 26 августа.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой преподобный Максим Исповедник — выдающийся христианский подвижник и богослов VII века. Он прославился борьбой за истинную веру, особенно защитой учения о двух волях Христа — божественной и человеческой. Максим перенес гонения и ссылки за свою веру, за что получил титул Исповедника.

Что можно делать 13 августа:

  • В этот день верующие молятся святому преподобному Максиму Исповеднику и просят стойкости в вере, мудрости и защиты;
  • Разрешается заниматься домашними делами;
  • Можно начинать новые дела и проекты, потому что энергетика сегодня способствует удаче и плодотворности;
  • В этот день важно помогать близким и нуждающимся, потому что добрые дела усиливают благословение в доме;
Что можно и нельзя делать 13 августа
Что нельзя делать 13 августа:

  • Сегодня запрещается ссориться и злословить, потому что можно привлечь в жизнь беды и трудности;
  • Этот день неблагоприятный для путешествий, поскольку дорога может обернуться задержками или неприятными встречами;
  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом;
  • Нельзя давать и брать деньги в долг, потому что вместе с ними можно "отдать" свою удачу;
  • Не стоит считать вечером деньги, иначе, по поверью, они "разбегутся" и весь доход быстро уйдет на непредвиденные траты.

