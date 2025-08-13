Категорично не робіть цього 13 серпня, щоб гроші не "витікали" з рук

Прислухайтеся до головних традицій та заборон цього дня

У середу, 13 серпня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого преподобного Максима Сповідника. За старим стилем це свято припадало на 26 серпня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий преподобний Максим Сповідник – видатний християнський подвижник і богослов VII століття. Він прославився боротьбою за істинну віру, особливо захистом вчення про дві волі Христа — божественну та людську. Максим переніс гоніння за свою віру, за що отримав титул Сповідника.

Що можна робити 13 серпня:

Цього дня віряни моляться святому преподобному Максиму Сповіднику і просять стійкості у вірі, мудрості та захисту;

Дозволяється займатися домашніми справами;

Можна розпочинати нові справи та проєкти, тому що енергетика сьогодні сприяє вдачі та плідності;

Цього дня важливо допомагати близьким та нужденним, бо добрі справи посилюють благословення у домі;

Що можна і не можна робити 13 серпня

Що не можна робити 13 серпня:

Сьогодні забороняється сваритися і злословити, тому що можна залучити до життя біди та труднощі;

Цей день є несприятливим для подорожей, оскільки дорога може обернутися затримками або неприємними зустрічами;

Не варто займатися важкою фізичною працею;

Не можна давати та брати гроші в борг, тому що можна разом з ними "віддати" свій успіх;

Не варто рахувати ввечері гроші, інакше, за повір’ям, вони "розбіжаться" і весь прибуток швидко піде на непередбачені витрати.

