На Хортице впервые сфотографировали нетипичное животное: ученые слушали его "плач" более 20 лет

Катерина Шполянская
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти уникальные кадры стали подтверждением многолетних догадок экологов

В Запорожье на острове Хортица впервые зафиксировали фотокамеру дикого золотистого шакала (Canis aureus). Автор снимка — местный фотограф Юрий Батаев — заметил наблюдавшего за птицами на берегу хищника.

Хотя этот фотоснимок, который опубликовал фотограф в соцсети — первое визуальное подтверждение, экологи знают о присутствии шакалов на Хортице уже более 20 лет, фиксируя их характерный ночной вой, напоминающий плач ребенка. "Телеграф" узнал об этих животных кое-что интересное.

Шакал на Хортице. Фото: Юрий Батаев

Кто такие шакалы

Шакал золотистый – небольшой хищник из семейства псовых, вес которого обычно составляет от 7 до 15 кг. Эти животные имеют грубый, преимущественно рыжий с серыми и черными оттенками мех, с черным кончиком хвоста. Они ведут чаще всего ночной образ жизни, хотя могут быть активными и днем при отсутствии опасности. Социальная структура шакалов базируется на моногамных парах, которые вместе ухаживают за потомством. Часто подростки остаются недалеко от родительской территории, помогая в воспитании младших щенков.

Шакал на Хортице. Фото: Юрий Батаев

Чем питаются шакалы

Шакалы — всеядные животные с широким рационом: они употребляют в пищу мелких млекопитающих, птиц и их яйца, насекомых, даже фрукты. Их всеядность позволяет успешно адаптироваться в разных средах, от заболоченных территорий до прибрежных районов. Эти хищники играют важную роль в природной экосистеме, контролируя численность мелких грызунов и очищая территорию от падали.

Шакал на Хортице. Фото: Юрий Батаев

Появление золотистого шакала в регионе связано с изменениями климата, способствующими расширению ареала вида, а также с понижением численности волков — их природных конкурентов. Хотя шакалы не представляют опасности для человека, существуют отдельные заболевания, которые могут переносить эти животные. Благодаря своей адаптивности и социальному поведению шакалы в последние десятилетия активно заселяют новые территории, возвращаясь в регионы, где их не было много веков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Хортице заметили еще одного необычного гостя. В заповедных уголках острова обитают необычные, очень редкие виды животных.

