Опасный хищник забрел почти в центр Киева: его настигла трагическая судьба (фото)

Не всем диким животным суждено выжить в городских условиях

В крупных городах Украины все чаще можно увидеть лисиц. Эти небольшие хищники замечены даже совсем недалеко от центра Киева.

По крайней мере, одну особь нашли в районе парка Отрадный в Соломенском районе. Снимком поделились пользователи Facebook в группе "Соломенка Киева".

Очевидно, что за кадром остался некий трагичный сюжет, поскольку на момент съемки животное уже было мертво минимум один день.

"Много раз слышала о том, что в парке "Отрадный" видят лиса, но сама никогда не видела. К сожалению, вчера увидела, но уже не живого, и, судя по запаху, уже не один день он там находится. Возможно, животное сбило авто" автор фото Елена Хотенко

Мертвая лиса в Киеве

Она также добавила, что впервые увидела мертвого хищника 9 августа, хотя сфотографировала днем позже. Однако пользователи сети добавили, что 8 августа его еще там не было.

Животное погибло недавно

Как известно, лисы это мелкие оппортунистические хищники, которые могут питаться огромным спектром разнообразной еды. Из-за этого они весьма быстро привыкают к совершенно чуждым условиям крупных городов. Хотя жизнь рядом с людьми для дикого животного таит большое количество опасностей, но есть и определенные плюсы — наличие пищи вроде мелких грызунов и человеческих пищевых отходов, а также отсутствие крупных хищников.

В то же время такая диета это очень простой способ заразиться опасными болезнями, вроде бешенства, из-за чего соседство может быть невыгодно самим людям.

По словам кандидата биологических наук Виталия Смаголя, перебираться в города лисиц заставляет и стремительное увеличение популяции в дикой природе. В мирное время способом ее регулировать была охота, однако сейчас она запрещена по всей Украине.