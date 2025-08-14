Едва не сожрали. Бродячие собаки в Киеве почти до смерти загнали дикое животное (фото)

Зверя эвакуировали в ветклинику

В Киеве молодое дикое животное бродячие собаки загнали чуть ли не до смерти. Обессиленного лося обнаружили на обочине частного сектора.

Как сообщает Дарницкая РГА, обессиленное животное не могло даже ходить само. В спасении лося участвовали патрульные полиции, лесники и Центр спасения диких животных. Сейчас животное в безопасности, его состояние удовлетворительное.

На опубликованных в сети видео видно, что животное довольно тяжело дышит. Лось худой, лежит на земле и почти не реагирует на людей. Достаточно маленькие и пушистые рога указывают на то, что это молодое животное.

Лось в Киеве

Лося в Киеве загнали собаки

Известно, что дикий лось был найден в Киеве на обочине возле одного из частных домов. Как оказалось, животное преследовали бродячие собаки. Сколько продолжалась эта погоня неизвестно, но лося нашли обессиленным и истощенным. Животное эвакуировали в ветклинику, где оказали всю необходимую помощь.

Лося увидели местные, которые вызвали полицию, она обратилась к специалистам Центра спасения диких животных и оставалась рядом с животным до их прибытия. Животное вело себя спокойно, поэтому специалисты легко дали транквилизатор и приспали лося. Это сделали, чтобы транспортировать животное без стресса и дать отдохнуть организму.

Напомним, что это не первый случай, когда в Киеве видели лося. Ведь недавно животное гуляло по улицам города, что запечатлели на видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди высоток в Кривом Роге заметили хищного и опасного зверя.