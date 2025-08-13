Поймал настоящее сокровище: рыбак похвастался трофейным уловом (видео)

Эту рыбу обычно сушат или вялят

На Харьковщине мужчине удалось поймать большую для своего вида рыбу. Позже оказалось, что это самка и у нее была икра, поэтому рыбу отпустили.

В курортном городке Коробовы Хутора на Харьковщине рыбак стал автором удачного улова — ему удалось поймать большого леща весом в 2,5 килограмма. Это можно увидеть на видео пользователя ТикТок "lutiyturist".

Во время взвешивания оказалось, что это была самка: из рыбы начала вытекать икра. Осознав, что лещ готовится к нересту, мужчина решил не наносить вред природе и отпустил добычу обратно в воду.

Для справки:

Лещ – житель спокойных рек, озер и водохранилищ. Способен вырасти до 2-4 килограммов. Его узнают по высокому сплющенному телу.

Интересно, что рот леща выдвижной и ест он мелких моллюсков, личинки и водоросли. Весной, во время нереста, эта рыба особенно ценна для сохранения популяции, поэтому ответственные рыбаки часто отпускают крупных самок обратно в воду.

Лещ ценится за нежное мясо, а копченый считается настоящим деликатесом среди гурманов.

