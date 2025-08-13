Укр

Поймал настоящее сокровище: рыбак похвастался трофейным уловом (видео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Автор
Рыбалка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эту рыбу обычно сушат или вялят

На Харьковщине мужчине удалось поймать большую для своего вида рыбу. Позже оказалось, что это самка и у нее была икра, поэтому рыбу отпустили.

В курортном городке Коробовы Хутора на Харьковщине рыбак стал автором удачного улова — ему удалось поймать большого леща весом в 2,5 килограмма. Это можно увидеть на видео пользователя ТикТок "lutiyturist".

Во время взвешивания оказалось, что это была самка: из рыбы начала вытекать икра. Осознав, что лещ готовится к нересту, мужчина решил не наносить вред природе и отпустил добычу обратно в воду.

Для справки:

Лещ – житель спокойных рек, озер и водохранилищ. Способен вырасти до 2-4 килограммов. Его узнают по высокому сплющенному телу.

Интересно, что рот леща выдвижной и ест он мелких моллюсков, личинки и водоросли. Весной, во время нереста, эта рыба особенно ценна для сохранения популяции, поэтому ответственные рыбаки часто отпускают крупных самок обратно в воду.

Лещ ценится за нежное мясо, а копченый считается настоящим деликатесом среди гурманов.

Как выглядит лещ
Лещ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на крючок попала настоящая акула, длиной примерно с самого рыбака.

#Рыба #Рыбалка