Гигант с глупой мордашкой: огромную рыбину вытянули из Днепра (фото)

Геннадий Лубенец
Рыбаки любят хвастаться своим уловом

Для многих украинцев рыбалка является традиционным увлечением, на которое они готовы тратить многие часы своей жизни. А все потому, что иногда из реки можно выловить настоящего монстра.

Например, в Днепропетровской области из реки вытащили толстолобика весом около 20 килограммов. Соответствующими снимками поделились читатели "Телеграфа".

Отмечается, что данная особь проживала в районе острова Махартет, что где-то в 25 километрах от областного центра.

Как известно, толстолобики это весьма распространенная в Украине рыба, которая в некоторых случаях может достигать 50 килограммов, но в среднем их вес не превышает 20-35 килограммов. Живут они в пресных водоемах около 5-7 лет и питаются микроскопическими водорослями или зоопланктоном, процеживая его из воды. Именно поэтому его считают хорошим помощником в борьбе с цветением воды.

В Украине толстолобиков часто употребляют в пищу, а сезон их отлова наступает ежегодно с начала мая до средины сентября. Опытные рыбаки для ловли советуют выбирать безветренную жаркую погоду, а также места с чистой водой. Если же вода мутная, то это значит, что у этих рыб достаточно пропитания, чтобы проигнорировать крючок с наживкой.

Как сообщалось ранее, в Киевской области рыбак смог вытащить из воды сома весом около 45 килограммов. Борьба с рыбиной длилась около часа.

