Этот детский атрибут спасет ваши напитки в жару: как легко охладить бутылки (видео)

Жаркое лето заставляет искать нестандартные способы сохранить напитки прохладными даже в пути. Один из таких лайфхаков, который приобрел популярность в соцсетях, удивил пользователей своей простотой и эффективностью.

Ролик опубликовали в TikTok. На видео мужчина демонстрирует, как охладить напитки без большого количества льда или специальных охлаждающих пакетов.

Для этого он использует обычный детский подгузник, предварительно смачиваемый водой. Далее подгузник помещают в морозильную камеру на время до неполного замерзания. Когда подгузник превращается в своеобразный "ледовый контейнер", он готов к использованию.

После этого в замороженный памперс помещают бутылки с водой или другими напитками, а все это кладут в сумку-холодильник.

Казалось бы, странное решение, но оно имеет логику. Секрет метода заключается в способности памперса поглощать воду и удерживать ее. Когда вода замерзает, образуется своеобразный холодный блок, долго не тающий. Благодаря наружному материалу подгузника, холод не улетучивается быстро, а энергия тепла извне медленно проникает к напитку. Да, бутылка внутри сумки остается прохладной даже в жару.

