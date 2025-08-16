Строго запрещено делать это в Ореховый Спас 16 августа, чтобы не навлечь несчастья
Узнайте, какие блюда должны быть на столе в праздник и как гадать по орехам
Наступил завершающий из трех главных Спасов в народной традиции христиан — Ореховый Спас 2025, который также известен как Хлебный, Нерукотворный или Холодный, Спас на полотне (Первый – "на воде", Второй – "на горе"). Этот праздник по новому стилю отмечается 16 августа (по-старому 29 августа), и в 2025 году он пришелся на субботу.
Наиболее распространенное название этого праздника — Ореховый Спас. Это связано с тем, что в этот летний сезон созревают лесные орехи: их собирают на зиму, освящают в церкви и используют ореховые ветви для украшения домов.
В этот день главным угощением на праздничном столе становится хлеб, испеченный из муки нового урожая. В праздник 16 августа принято также готовить различные блюда с орехами и медовые пироги, которыми обязательно угощают родных и близких.
Согласно народным традициям, по вкусу первого сорванного ореха в Третий Спас наши предки старались предугадать, каким будет наступающий год. Если орех был спелым и ароматным — это считалось добрым знаком и обещало удачу и благополучие. Если же вкус оказывался горьким, это расценивали как предупреждение о надвигающихся трудностях.
Что нельзя делать 16 августа
- Бросать хлеб на пол — к большим трудностям.
- Желать зла, мстить или причинять вред другим — можно привлечь еще большее зло.
- Переносить запланированное путешествие — окажется неудачным.
- Убираться дома — к серьезным финансовым проблемам.
Народные приметы 16 августа
- Дождь идет с грозой — осень будет теплой.
- Много орехов в этом году — будет много хлеба в будущем.
- Журавль улетел до третьего Спаса — на Покров (1 октября) будет холодно.
Праздники и события 16 августа
- Международный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)
- Всемирный день медоносных пчёл
- День рома
- День Джокера
- Международный день геокешинга (International Geocaching Day)
- Международный день "Помашите в камеру наблюдения"
