Строго запрещено делать это в Ореховый Спас 16 августа, чтобы не навлечь несчастья

Наступил завершающий из трех главных Спасов в народной традиции христиан — Ореховый Спас 2025, который также известен как Хлебный, Нерукотворный или Холодный, Спас на полотне (Первый – "на воде", Второй – "на горе"). Этот праздник по новому стилю отмечается 16 августа (по-старому 29 августа), и в 2025 году он пришелся на субботу.

Наиболее распространенное название этого праздника — Ореховый Спас. Это связано с тем, что в этот летний сезон созревают лесные орехи: их собирают на зиму, освящают в церкви и используют ореховые ветви для украшения домов.

В этот день главным угощением на праздничном столе становится хлеб, испеченный из муки нового урожая. В праздник 16 августа принято также готовить различные блюда с орехами и медовые пироги, которыми обязательно угощают родных и близких.

пирог с орехами и медом
Фото: freepik.com

Согласно народным традициям, по вкусу первого сорванного ореха в Третий Спас наши предки старались предугадать, каким будет наступающий год. Если орех был спелым и ароматным — это считалось добрым знаком и обещало удачу и благополучие. Если же вкус оказывался горьким, это расценивали как предупреждение о надвигающихся трудностях.

Что нельзя делать 16 августа

  • Бросать хлеб на пол — к большим трудностям.
  • Желать зла, мстить или причинять вред другим — можно привлечь еще большее зло.
  • Переносить запланированное путешествие — окажется неудачным.
  • Убираться дома — к серьезным финансовым проблемам.

Народные приметы 16 августа

  • Дождь идет с грозой — осень будет теплой.
  • Много орехов в этом году — будет много хлеба в будущем.
  • Журавль улетел до третьего Спаса — на Покров (1 октября) будет холодно.

