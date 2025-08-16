Рус

Суворо заборонено робити це у Горіховий Спас 16 серпня, щоб не накликати нещастя

Яке сьогодні свято — Горіховий Спас 2025
Дізнайтеся, які страви мають бути на столі у свято і як ворожити по горіхах

Настав завершальний із трьох головних Спасів у народній традиції християн — Горіховий Спас 2025, який також відомий як Хлібний, Нерукотворний або Холодний, Спас на полотні (Перший — "на воді", Другий — "на горі"). Це свято за новим стилем відзначається 16 серпня (по-старому 29 серпня), і у 2025 році воно припало на суботу.

Найбільш поширена назва цього свята – Горіховий Спас. Це пов’язано з тим, що цього літнього сезону дозрівають лісові горіхи: їх збирають на зиму, освячують у церкві та використовують горіхові гілки для прикрашання осель.

Цього дня головним частуванням на святковому столі стає хліб, випечений із борошна нового врожаю. У свято 16 серпня прийнято також готувати різноманітні страви з горіхами та медові пироги, якими обов’язково пригощають рідних та близьких.

пиріг з горіхами і медом
Фото: freepik.com

Згідно з народними традиціями, за смаком першого зірваного горіха в Третій Спас наші пращури намагалися передбачити, яким буде рік, що наступає. Якщо горіх був стиглим і ароматним — це вважалося добрим знаком і обіцяло удачу та добробут. Якщо ж смак виявлявся гірким, це розцінювали як попередження про труднощі, що насуваються.

Що не можна робити 16 серпня

  • Кидати хліб на підлогу — до великих труднощів.
  • Бажати зла, мстити або завдавати шкоди іншим — можна накликати ще більше зло.
  • Переносити заплановану подорож – виявиться невдалою.
  • Прибиратися вдома — до серйозних фінансових проблем.

Народні прикмети 16 серпня

  • Дощ йде з грозою – осінь буде теплою.
  • Багато горіхів цього року — буде багато хліба в майбутньому.
  • Журавель відлетів до третього Спаса – на Покров (1 жовтня) буде холодно.

Свята та події 16 серпня

  • Міжнародний день бездомних тварин (International Homeless Animals Day)
  • Всесвітній день медоносних бджіл
  • День рому
  • День Джокера
  • Міжнародний день геотегінгу (International Geocaching Day)
  • Міжнародний день "Помахайте в камеру спостереження"

