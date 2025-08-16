Суворо заборонено робити це у Горіховий Спас 16 серпня, щоб не накликати нещастя

Дізнайтеся, які страви мають бути на столі у свято і як ворожити по горіхах

Настав завершальний із трьох головних Спасів у народній традиції християн — Горіховий Спас 2025, який також відомий як Хлібний, Нерукотворний або Холодний, Спас на полотні (Перший — "на воді", Другий — "на горі"). Це свято за новим стилем відзначається 16 серпня (по-старому 29 серпня), і у 2025 році воно припало на суботу.

Найбільш поширена назва цього свята – Горіховий Спас. Це пов’язано з тим, що цього літнього сезону дозрівають лісові горіхи: їх збирають на зиму, освячують у церкві та використовують горіхові гілки для прикрашання осель.

Цього дня головним частуванням на святковому столі стає хліб, випечений із борошна нового врожаю. У свято 16 серпня прийнято також готувати різноманітні страви з горіхами та медові пироги, якими обов’язково пригощають рідних та близьких.

Згідно з народними традиціями, за смаком першого зірваного горіха в Третій Спас наші пращури намагалися передбачити, яким буде рік, що наступає. Якщо горіх був стиглим і ароматним — це вважалося добрим знаком і обіцяло удачу та добробут. Якщо ж смак виявлявся гірким, це розцінювали як попередження про труднощі, що насуваються.

Що не можна робити 16 серпня

Кидати хліб на підлогу — до великих труднощів.

Бажати зла, мстити або завдавати шкоди іншим — можна накликати ще більше зло.

Переносити заплановану подорож – виявиться невдалою.

Прибиратися вдома — до серйозних фінансових проблем.

Народні прикмети 16 серпня

Дощ йде з грозою – осінь буде теплою.

Багато горіхів цього року — буде багато хліба в майбутньому.

Журавель відлетів до третього Спаса – на Покров (1 жовтня) буде холодно.

Свята та події 16 серпня

Міжнародний день бездомних тварин (International Homeless Animals Day)

Всесвітній день медоносних бджіл

День рому

День Джокера

Міжнародний день геотегінгу (International Geocaching Day)

Міжнародний день "Помахайте в камеру спостереження"

