Лето прощается? Прогноз погоды и народные предсказания на Ореховый Спас

Сбудется ли примета о "холодном Спасе"?

Ореховый Спас по новоюлианскому календарю приходится на 16 августа. По давним поверьям в этот день заканчивается лето и начинается осень.

"Телеграф" узнал, стоит ли украинцам ожидать резкого перехода к осенней температуре и на какие народные приметы следует обратить внимание в субботу. Температура 16 августа будет не слишком осенней. В большинстве своем она будет колебаться от +25 до +27 градусов, местами, повышаясь до +29 — +31. По данным Ventusky, жарче всего будет во Львове — до +31 градуса. На востоке значительно прохладнее, до +25 в Харькове. Карта показывает более жаркие области насыщенным фиолетовым цветом.

Температура в Украине 16 августа

Что касается осадков, то их 16 августа следует ожидать на западе Украины. Карпаты, Закарпатье и Прикарпатье, а также частично, Львовщину накроет мощной грозой. Другие части Украины – предварительно, без осадков.

Грозы 16 августа в Украине

Прогноз погоды на Ореховый Спас в Киеве.

В столице Украины не ожидается осадков. Днем температура поднимется до +28 градусов, легкий ветер и небольшая облачность. Ночью также не ожидается дождь, температура достигнет +16 градусов.

Погода в Киеве 16 августа

Что предсказывает погода на Ореховый Спас

Ореховый Спас – завершающий из цикла трех праздников в августе. Его также называют Хлебным или Холодным. С давних времен наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, веря, что она может подсказать, какой будет осень и даже зима. Одно из самых распространенных поверий: "Много орехов на Спас — через год будет хлеба впрок". Внимательно присматривались и к птицам.

Народные приметы на Ореховый Спас:

Если в праздник идет дождь или гремит гроза – осень будет теплой.

Если внутри ореха найдется червь – ждите неприятностей.

Если журавли улетают на юг — на Покров ударит мороз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после Орехового Спаса Украину может накрыть волна жары. Кое-где температура может подняться выше +40.