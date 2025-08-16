Что-то интересное было у единиц

Детство в СССР было не таким, как у современных маленьких украинцев. Были жесткие методы воспитания и тотальный дефицит.

Чуть больше двух недель осталось до начала нового учебного года и в тыловых районах Украины школьники сядут за парты. Сейчас они с родителями выбирают школьные принадлежности — яркие рюкзаки, пеналы на любой вкус, тетради с любимыми героями на обложке, ручки всех цветов радуги и разного дизайна.

Всего этого огромное разнообразие, даже самый требовательный школьник найдет все, что ему по душе. Есть школьные принадлежности как премиум сегмента, так и более доступные.

Однако еще каких-нибудь 35-40 лет назад в Украине, которая в те времена имела несчастье принадлежать к Советскому Союзу, всего этого не было. Дети писали в одинаковых тетрадях без каких-либо рисунков, ранцы, что носили вместо рюкзаков, были тусклыми и неудобными.

Цветные ручки

Советские школьники мечтали о цветных ручках, ведь в продаже были только с синей или фиолетовой пастами. Вообще увидеть интересные школьные принадлежности дети могли только у своих одноклассников, чьи родители могли что-то привезти им из-за границы (чаще всего из соцлагеря — Польши, Венгрии и т.п.).

Ручки были такими — и среда этих есть дефицитные

Яркие ранцы и пеналы

Также дети заглядывались на яркие школьные ранцы, которые были у единиц. Еще одной мечтой были зарубежные пеналы с несколькими отсеками, резко контрастировавшие с печальными пластиковыми или деревянными коробками для ручек и карандашей, обычно грязно-белого цвета.

Суровый советский пенал

Линейки и резинки

Кроме того, советские школьники мечтали о прозрачных линейках с интересными рисунками. Обычные деревянные или пластиковые линейки были серыми и скучными. Также очень желанной вещью была обычная резинка, чтобы стирать написанное карандашом – в Союзе они были двухцветными (или серо-синяя, или серо-красная). Однако некоторые приносили в школу резинки, которые родители привезли из-за границы — яркие, разных форм, а иногда даже с запахами. Это становилось подлинным фурором в классе.

У всех школьников Союза были одинаковые резинки

Грустно понимать, что для детей в СССР мечтой были обычные вещи, на которые сегодня никто не обращает внимания. И в такую реальность нас хочет вернуть Россия.

