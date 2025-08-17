Дожди ненадолго заскочат в Киев? Какой ожидается погода в начале недели

Какая будет температура в эти дни

Погода в Киеве сейчас почти идеальная — немного облачная, но теплая. Хотя местами 18-19 августа синоптики прогнозируют незначительные кратковременные дожди.

Температура в начале недели днем максимально поднимется до +24 градусов, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре и Sinoptik. Ночью будет значительно холоднее — около +13…15 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в городе будет держаться переменная облачность, но также прогнозируются дожди. Их стоит ожидать только вечером понедельника.

Показатели на термометрах в дневное время достигнут +22…24 градусов, а в ночное — упадут до +13 градусов. Ветры не превысят силы более свежих 10 м/с.

Когда будет дождь в столице

В то же время в Sinoptik дали почти такой же прогноз погоды — небо над Киевом будет немного облачным, местами с прояснениями. Зато осадков не предвидится.

Воздух в течение 18-19 августа днем прогреется до +22…24 градусов, а ночью остынет до +15 градусов. Сила ветра не достигнет выше слабых 3 м/с.

Какая будет погода в Киеве

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину придет непогода. В ближайшее время в некоторых регионах будут бушевать грозы и сильные ветры.