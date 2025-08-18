Укр

Эти груши не будут полезны, если они выглядят так. Почему не стоит есть этот фрукт

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Груши Новость обновлена 18 августа 2025, 08:55
Груши. Фото Коллаж "Телеграф"

Рассказываем, как выбрать свежий фрукт

С наступлением августа на прилавках появляется все больше разнообразных сортов груш. Но не все из них стоит покупать именно сейчас.

"Телеграф" расскажет, какие плоды нужно избегать, чтобы не навредить себе. А также, как выбрать спелый фрукт.

Первое, чего следует избегать в августе – это ранних зимних сортов груш, попадающих на рынок преждевременно. Такие плоды обычно имеют зеленый цвет, твердую мякоть и кисловатый вкус. Они еще не успели накопить достаточное количество сахаров и могут вызвать расстройство пищеварения.

Особое внимание следует обратить на груши со слишком глянцевой, неестественно блестящей кожурой – это может свидетельствовать об обработке воском или другими химическими веществами для сохранения товарного вида. Также не рекомендуется покупать плоды с темными пятнами, мягкими участками или повреждениями на кожуре.

Импортные груши, которые транспортировались издалека, часто собирают недозрелыми и обрабатывают специальными веществами для созревания. Такие фрукты могут иметь красивый внешний вид, но скудный вкус и пониженную питательную ценность.

Как выбрать груши

Чтобы выбрать качественные спелые груши нужно обращать внимание на несколько признаков. Спелая груша имеет приятный фруктовый аромат у плодоножки. Мякоть должна слегка поддаваться при легком нажатии пальцем, но не слишком мягкой. Цвет плода должен быть равномерным без зеленых участков.

Лучше всего в августе покупать летние сорта груш местного происхождения. Они созревают естественным путём, имеют насыщенный вкус и максимальное количество полезных веществ. При выборе следует отдавать предпочтение плодам среднего размера – они обычно более сочные и сладкие.

Хранить спелые груши нужно в холодильнике не больше недели, а недозрелые можно оставить при комнатной температуре для созревания на несколько дней.

Ранее "Телеграф" писал, какой картофель опасен и может испортить любое блюдо.

Теги:
#Сад #Груша #Фрукти