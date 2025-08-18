Эти груши не будут полезны, если они выглядят так. Почему не стоит есть этот фрукт

Рассказываем, как выбрать свежий фрукт

С наступлением августа на прилавках появляется все больше разнообразных сортов груш. Но не все из них стоит покупать именно сейчас.

"Телеграф" расскажет, какие плоды нужно избегать, чтобы не навредить себе. А также, как выбрать спелый фрукт.

Первое, чего следует избегать в августе – это ранних зимних сортов груш, попадающих на рынок преждевременно. Такие плоды обычно имеют зеленый цвет, твердую мякоть и кисловатый вкус. Они еще не успели накопить достаточное количество сахаров и могут вызвать расстройство пищеварения.

Особое внимание следует обратить на груши со слишком глянцевой, неестественно блестящей кожурой – это может свидетельствовать об обработке воском или другими химическими веществами для сохранения товарного вида. Также не рекомендуется покупать плоды с темными пятнами, мягкими участками или повреждениями на кожуре.

Импортные груши, которые транспортировались издалека, часто собирают недозрелыми и обрабатывают специальными веществами для созревания. Такие фрукты могут иметь красивый внешний вид, но скудный вкус и пониженную питательную ценность.

Как выбрать груши

Чтобы выбрать качественные спелые груши нужно обращать внимание на несколько признаков. Спелая груша имеет приятный фруктовый аромат у плодоножки. Мякоть должна слегка поддаваться при легком нажатии пальцем, но не слишком мягкой. Цвет плода должен быть равномерным без зеленых участков.

Лучше всего в августе покупать летние сорта груш местного происхождения. Они созревают естественным путём, имеют насыщенный вкус и максимальное количество полезных веществ. При выборе следует отдавать предпочтение плодам среднего размера – они обычно более сочные и сладкие.

Хранить спелые груши нужно в холодильнике не больше недели, а недозрелые можно оставить при комнатной температуре для созревания на несколько дней.

