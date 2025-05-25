Укр

Фотографировался на Красной площади и был связан с бизнесом Фукса: что известно о младшем сыне Кернеса

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Младшего сына Кернеса зовут Даниил Привалов Новость обновлена 25 мая 2025, 11:30
Младшего сына Кернеса зовут Даниил Привалов. Фото Колаж Телеграфу

Даниил очень похож на отца

Младший сын легендарного мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниил не пошел по стопам отца. Он избрал другой путь – стал заниматься предпринимательством, в отличие от старшего сына политика Кирилла. Однако он неоднократно был фигурантом громких скандалов и журналистских расследований.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно о сыне Геннадия Кернеса Данииле. Фамилию отца он не носит, но заметно, что он очень похож на него.

Что известно о сыне Кернеса Данииле

Средний сын экс-мера Харькова родился в 1988 году. Его мама – бывшая гражданская жена Геннадия Кернеса Галина Привалова. Раньше он не был публичным человеком и долго даже не заводил странички в соцсетях.

Геннадий Кернес, Даниил Привалов

Привалов занимается предпринимательством. В 2011 году он завладел компанией "Диана", а впоследствии фирмой "Алфавиль". Последняя специализировалась на аренде жилья. Кроме этого, Даниил руководил закрытым корпоративным инвестиционным фондом "Зион" с капиталом 6,5 млн грн. Также он являлся одним из основателей компаний "Банковская гарантия" и "Интербуд Групп". Последняя была переписана на оффшорную компанию Baneberry Group Limited.

Геннадий Кернес, Даниил Привалов

В 2011 году Даниил Привалов баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Оппозиционный блок". Однако стать политиком у него не получилось.

Кернес с сыном Данилой

Личная жизнь Даниила Привалова

Сын Кернеса женился в 2015 году. Его женой стала Юлия Козак. Она дочь городского головы Сокирян Василия Козака. Также Юлия – сестра народного депутата Владимира Козака. Жена Привалова – основательница бренда здорового питания YARO.

Даниил Привалов с супругой

Скандалы, в которых фигурировал Даниил Привалов

В 2021 году жена Данилы опубликовала фото с мужем с Красной площади в Москве. Более того, фотографию девушка подписала неоднозначной шуткой о бандеровцах.

Сын Кернеса в Кремле

В мае 2025 года журналисты "Украинской правды" провели расследование и установили, что Даниил Привалов дружит с людьми, связанными с криминальным миром, а также экс-работниками СБУ. В частности, его заметили на Дне рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца компании Parimatch Group Сергея Портнова. Среди гостей был криминальный авторитет Сергей Олейник "Умка", экс-начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По данным журналистских расследований, Даниила Привалова связывали с бизнесом российского предпринимателя Павла Фукса. Сын Кернеса до марта 2017 был бенефециаром компании Фукса "Интерстрой-Групп".

Даниил Привалов сейчас

В апреле 2024 года Даниил зарегистрировался в Instagram. Первый пост он выложил с текстом, где извинился за фото на фоне Кремля. Также благодаря соцсети стало известно, что Привалов – основатель сайта, благодаря которому можно найти ветеринарную клинику в любом городе Украины.

Фото: instagram.com/daniel.privalov
Фото: instagram.com/daniel.privalov

Ранее "Телеграф" рассказывал, как погиб сын Януковича. Мы также показали, как выглядит его могила в оккупированном Крыму.

Теги:
#Харьков #Геннадий Кернес #Даниил Привалов