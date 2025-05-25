Фотографировался на Красной площади и был связан с бизнесом Фукса: что известно о младшем сыне Кернеса

Даниил очень похож на отца

Младший сын легендарного мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниил не пошел по стопам отца. Он избрал другой путь – стал заниматься предпринимательством, в отличие от старшего сына политика Кирилла. Однако он неоднократно был фигурантом громких скандалов и журналистских расследований.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно о сыне Геннадия Кернеса Данииле. Фамилию отца он не носит, но заметно, что он очень похож на него.

Что известно о сыне Кернеса Данииле

Средний сын экс-мера Харькова родился в 1988 году. Его мама – бывшая гражданская жена Геннадия Кернеса Галина Привалова. Раньше он не был публичным человеком и долго даже не заводил странички в соцсетях.

Привалов занимается предпринимательством. В 2011 году он завладел компанией "Диана", а впоследствии фирмой "Алфавиль". Последняя специализировалась на аренде жилья. Кроме этого, Даниил руководил закрытым корпоративным инвестиционным фондом "Зион" с капиталом 6,5 млн грн. Также он являлся одним из основателей компаний "Банковская гарантия" и "Интербуд Групп". Последняя была переписана на оффшорную компанию Baneberry Group Limited.

В 2011 году Даниил Привалов баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Оппозиционный блок". Однако стать политиком у него не получилось.

Личная жизнь Даниила Привалова

Сын Кернеса женился в 2015 году. Его женой стала Юлия Козак. Она дочь городского головы Сокирян Василия Козака. Также Юлия – сестра народного депутата Владимира Козака. Жена Привалова – основательница бренда здорового питания YARO.

Скандалы, в которых фигурировал Даниил Привалов

В 2021 году жена Данилы опубликовала фото с мужем с Красной площади в Москве. Более того, фотографию девушка подписала неоднозначной шуткой о бандеровцах.

В мае 2025 года журналисты "Украинской правды" провели расследование и установили, что Даниил Привалов дружит с людьми, связанными с криминальным миром, а также экс-работниками СБУ. В частности, его заметили на Дне рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца компании Parimatch Group Сергея Портнова. Среди гостей был криминальный авторитет Сергей Олейник "Умка", экс-начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По данным журналистских расследований, Даниила Привалова связывали с бизнесом российского предпринимателя Павла Фукса. Сын Кернеса до марта 2017 был бенефециаром компании Фукса "Интерстрой-Групп".

Даниил Привалов сейчас

В апреле 2024 года Даниил зарегистрировался в Instagram. Первый пост он выложил с текстом, где извинился за фото на фоне Кремля. Также благодаря соцсети стало известно, что Привалов – основатель сайта, благодаря которому можно найти ветеринарную клинику в любом городе Украины.

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