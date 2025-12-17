Не имеет никакого отношения к нечисти: что на самом деле означает "пускати бісики"

Фраза сбивает с толку своим звучанием

Украинский язык – настоящая сокровищница колоритных выражений, которые способны описать самые разные жизненные ситуации. Есть среди них и звучащие загадочно, а их истинное значение знают не все.

Один из таких интересных фразеологизмов – "пускати бісики". Хотя в названии и упоминается что-то потустороннее, к нечистой силе это выражение не имеет никакого отношения. "Телеграф" рассказывает, что на самом деле означает эта фраза и откуда она происходит.

"Пускати бісики" означает заигрывать с кем-то или привлекать внимание с помощью взглядов. Это особый вид кокетства глазами, когда человек пытается очаровать другого своим взглядом.

Этот фразеологизм часто встречается в произведениях классиков украинской литературы. Панас Мирный писал: "І кожна панянка навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати". Александр Гончар также использовал это выражение: "А то сама Тонька присіла на колесі біля нього, бісики очима пускала".

В народе существует несколько синонимов к этому выражению. Вместо "пускати бісики" можно сказать "грати очима", "стріляти очима" или "пускати ґедзики". Также употребляют фразы "смалити халявки" и "підбивати клинці", но их чаще употребляют в отношении мужчин.

Синонимы к фразеологизму "пускать бесики"

Михаил Стельмах описывал это так: "Сиджу я під образами… очима на Тетяну спідлоба ґедзики пускаю. А вона червоніє і не знає, чи сміятися, чи ніяковіти". Все эти выражения передают одно – кокетливую игру взглядами между людьми.

