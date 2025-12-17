Блэкаут в Одессе дал свет в другие регионы? Эксперт объяснил ситуацию

Наличие электроэнергии в западных регионах Украины никак не связано с перебоями на юге страны

После того как Россия в ночь на 13 декабря массированно атаковала энергетическую систему Одесчины, Одесса и многие другие населенные пункты области остались без света. Некоторые уверены, что из-за того, что регион остался без электричества, у других ситуация улучшилась.

Что нужно знать:

Свет на западе Украины не отключают не потому, что Одесса сидит без электричества

Проблема в том, как передавать электроэнергию в дефицитные регионы

Генерация не равномерно распределена по территории страны, Одесчина всегда была "энергетическим тупиком"

Почему это не так, в блиц-интервью "Телеграфу" объяснил эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар: Не верьте насчет 22 часов без света: эксперт рассказал, что будет с графиками зимой

Мнение, что пока Одесса без электричества эта электроэнергия достается Киеву, Львову, другим городам, он назвал ИПСО. То есть, информационно-психологической операцией врага для манипулирования и влияния на эмоции и мнения украинцев.

Это еще одна ИПСО. Одесса не регион энергогенерации, из которого в энергосистему поступает значительное количество электроэнергии. Тем более через Одессу не идет транзитный энергопоток в другие части Украины, — объяснил Гончар

Вопрос в том, добавил эксперт, что генерация в любой стране не равномерно распределена по территории. В некоторых регионах ее много, где-то меньше, где-то совсем нет.

Одесчина – это всегда был энергетический тупик. Когда говорят, что если одна область не получает электроэнергии из-за поврежденной ЛЭП или пораженной подстанции, то другим сразу станет лучше — это не так, Михаил Гончар

Он пояснил, что главное как устроена система передачи электроэнергии. Если где-то избыток, может быть очень ограничена возможность передать ее туда, где дефицит.

Западные области не выключают, но технической возможности передать часть электроэнергии, например на Одесчину или Полтавщину, просто нет. Ситуация на западе объективно лучше потому, что существующая генерация как раз может питать эти области. Вдобавок эту энергию нужно куда-то девать, пока нет возможности подать ее в столичный регион — там тоже продолжаются восстановительные работы. В противном случае пришлось бы уменьшать мощность энергоблоков АЭС, что не хорошо, — резюмировал Михаил Гончар

