Эта птица символизирует смерть: военные спасли большого "почтальона" (фото)

Птица выглядит очень большой

В Днепре военные заметили крупную птицу с травмированной лапой. Ей оказали помощь волонтеры.

Ею оказался филин. Хищника передали в приют для птиц "Пегас". Теперь птицу окружают орнитологи. Об этом сообщили в Facebook-странице "Прекрасный город Днепр".

Военные показали красавца

Филин — одна из самых крупных совиных птиц. Он массивный, с большими "ушками" на голове и громким криком, который и дал ему название. В Украине самый распространенный вид — филин обыкновенный (Bubo bubo).

Эти птицы всегда привлекали внимание людей своим необычным видом. Некоторые даже держат их дома как экзотических питомцев. В народе филины символизируют тьму и смерть, а их крик иногда считали предвестником беды или пожара.

Как выглядит филин

