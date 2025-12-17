"Великий успех Украины": Игаль Левин о неожиданной способности ВСУ

Происходящее сейчас на фронте идет точно не по "книжным" военным моделям

Вооружённые силы Украины ведут боевые действия в условиях критического некомплекта во всех подразделениях. Однако несмотря на эту проблему, Украина все же сохраняет боеспособность, продолжает организованное отступление на отдельных направлениях, нанося при этом существенные потери врагу. И это видно по операции в Купянске.

Что нужно знать:

Даже укомплектованность на уровне около 70% в нынешних условиях считается редким достижением

Несмотря на дефицит, Украина сохраняет боеспособность и управляемость войск,

Текущая война не соответствует классическим "книжным" военным моделям

Об этом сказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в видео на своем Youtube-канале. По его словам, даже укомплектованность подразделений на уровне 70% в нынешних условиях считается "чудом". И это даже может кардинально изменить ход боевых действий.

Также сохраняет возможность проводить тактические операции, включая возможность взять в блокаду, взять в котёл несколько сот российских солдат. Это дорогого стоит подчеркнул Левин.

Он добавил, что происходящее сейчас на фронте не укладывается в "книжные" военные модели. То есть, в классической теории показателем утраты наступательного потенциала считается укомплектованность ниже 70%. Но в текущей войне такие показатели — успех.

Вот у нас в этой войне — это счастье, великий успех, если у вас подразделение до 70% будет укомплектовано. Речь идёт про пехоту, про боевые подразделения. Те, кто действительно непосредственно тянут лямку на самом на самом фронте на нуле полагает эксперт.

У Украины выходит проводить операции тактического уровня и наступательные. Левин подчеркнул, что это оперативное искусство.

При этом, есть множество разных прогнозов, дискуссий и полемики насчёт украинских командиров. Эксперт считает, что подобные выводы часто сопровождаются значительным информационным шумом, в том числе вбросами и спекуляциями в медиа и социальных сетях.

По его мнению, ключевым фактором остаётся способность украинских командиров действовать на тактическом уровне, находить уязвимые участки обороны противника и избегать лобовых столкновений, делая ставку на манёвр и элементы оперативного искусства.

Купянск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад" ВС РФ, где ему доложили, что Купянск якобы полностью оккупирован. Тогда Генштаб ВСУ опроверг эту информацию.

12 декабря российские войска попали в окружение в районе Купянска. В тот же день в город приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он был примерно в 500 м от зоны, где идут ожесточенные бои.

Украинским войскам удалось выбить врага из жилого массива Юбилейный. В ходе боев российская сторона понесла значительные потери — более тысячи военных только погибшими. Вместе с тем украинские военные уничтожили газопровод, по которому российские подразделения пытались скрыто проникать в Купянск, полностью перекрыв врагу этот путь.