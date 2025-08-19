Какой-то саммит? Толпа аистов развеселила тракториста (видео)

Увидеть такое большое количество этих птиц вместе — большая редкость

Десятки аистов собрались на поле, вероятно, чтобы полакомиться зерном, оставшимся после жатвы. Поскольку птицы, которые, по поверью, приносят детей, заняты, некоторым украинкам придется подождать с внуками.

Интересное видео появилось в Instagram. Оператор за кадром говорит, что у птиц здесь, наверное, какое-то совещание.

Комментаторы шутят, что аисты делятся адресами, договариваются куда и кого нести. Другие интернет-пользователи утверждают, что у птиц обед или отпуск. Они уже выполнили свою работу и раздали детей, теперь отдыхают, отъедаются и готовятся лететь в теплые края.

В ответ женщина написала, что теперь понятно, почему в Украине плохая рождаемость – мол, аисты занимаются своим делом спустя рукава.

Напомним, работники Нобельского национального природного парка провели ежегодный учет белого аиста в окрестных селах. Результаты наблюдений оказались крайне неутешительными: многие гнезда остались пустыми, а в заселенных – количество птенцов сократилось до трети прошлогодних показателей.

Ранее необычное и трогательное явление привлекло внимание пользователей социальных сетей. Прямо посреди городской площади присел аист – этот момент вызвал много эмоций и символических толкований.