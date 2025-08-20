Эти американские фамилии есть в каждом уголке Украины: проверьте себя и соседа

Эти фамилии появились не просто так в Украине

Американские фамилии есть в Украине. Это может показаться странным, но исследование показывает, что такие типично англосаксонские фамилии, как Джонсон, Смит и Уильямс можно встретить практически в большинстве регионов нашей страны.

"Телеграф" расскажет, сколько таких людей живет в Украине. А также где их можно встретить.

География распространения американских фамилий

По данным портала Родни, фамилию Уильямс носят 24 человека по всей Украине. Наибольшая концентрация этой фамилии наблюдается в центральной части страны — в Киевской области, а также в восточных регионах, в частности, на Харьковщине и Донбассе. Отдельные носители этой фамилии проживают в Закарпатской, Черниговской и южных областях.

Фамилия Джонсон менее распространена – его носят 16 человек в Украине. Интересно, что география его распространения несколько иная: самые большие скопления зафиксированы на западе страны – во Львовской области, на востоке – в Харьковской и Донецкой областях, а также в южных регионах, включая Одесскую область и Крым.

Фамилия Смит оказалась самой распространенной среди испытуемых — его носят 62 человека в Украине. География его распространения включает практически всю территорию страны: от северных областей до южного побережья. Наибольшие концентрации наблюдаются в центральных регионах – Киевской и Полтавской областях, восточных – Харьковской и Донецкой, а также в южных областях, включая Николаевскую и Херсонскую. Отдельные носители этой фамилии проживают также в Закарпатье и Луганской области.

Известные личности с мировой славой

Эти фамилии принадлежат многим всемирно известным личностям:

Джонсон:

Двейн "Скала" Джонсон — голливудский актер и бывший реслер

Роберт Джонсон – легендарный блюзовый музыкант

Линдон Б. Джонсон — 36-й президент США (1963-1969)

Смит:

Уилл Смит — голливудский актер ("Люди в черном", "Я — легенда")

Джейден Смит — американский актер и рэпер, сын Вилла Смита

Сэм Смит — американский певец, обладатель премии "Грэмми"

Уильямс:

Робин Уильямс – легендарный американский актер и комик

Серена Уильямс — американская теннисистка, многократная победительница турниров Большого шлема

Джон Уильямс — американский композитор, автор музыки к "Звездным войнам" и "Гарри Поттеру"

Как американские фамилии попали в Украину

Присутствие таких фамилий в Украине может иметь несколько объяснений. Во-первых, это результат международных браков и миграционных процессов. Во-вторых, часть этих фамилий могла появиться из-за натурализации иностранцев или смены документов в разные исторические периоды.

Также следует учитывать, что некоторые из этих фамилий могли возникнуть независимо в разных языковых традициях или быть адаптированными вариантами, похожими по звучанию украинских или других славянских фамилий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине также встречаются фамилии, напоминающие названия привычных школьных предметов. Например, Крейда, Папка и Ручка — это не только то, чем пишут или куда составляют тетради, но вполне реальные украинские фамилии.