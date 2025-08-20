Стройная, как стебелек, только ножки и крылышки имеет: в Украину прилетело редкое насекомое (фото)

Она ест только гусениц

На Днепропетровщине зафиксировали появление редкого насекомого, которое играет важную роль в сохранении экосистемы. Оно относится к роду ос.

Речь идет об осе аммофиле — естественном враге вредных гусениц, наносящих вред растениям и урожаю. Об этом написали в публикации "Наш Город Днепр" в Facebook.

Что это за насекомое

Аммофилы отличаются вытянутым телом с узкой "талией", темной окраской с красными и рыжеватыми оттенками на брюшке. Они напоминают обычных ос, но имеют более стройное строение и длинные ножки, приспособленные для копания почвы.

Как выглядит оса

Эти насекомые предпочитают солнечные места с легкой землей, где роют норки для своих личинок. В гнездо самка приносит парализованных гусениц, которые становятся пищей для потомства. Таким образом аммофилы играют важную роль в естественном регулировании численности вредителей.

Что ест оса

Редкими эти осы считаются из-за уничтожения их естественных мест обитания и сокращения пригодных территорий для гнездования. Встретить их можно преимущественно в степных и полупустынных зонах Европы, Азии и Северной Африки. В Украине наблюдения аммофил довольно редкое, поэтому их появление в Кривом Роге — большая находка.

