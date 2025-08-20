Вы точно видели этот дикий кустарник, но не знали, что он полезен: что это за куст

Этот куст полностью "облуплен" ягодами

На украинских землях можно встретить кустарник, который ценится в мире своей редкой особенностью. Он единственный, кто имеет кислоту, которая очень полезна.

Это облепиха — растение, считающееся единственным среди известных культур, которое содержит уникальную омега-7 кислоту. Об этом написали в публикации "Моя фотография" в Facebook.

Как выглядит облепиха

Для справки

Облепиха растет на песчаных и каменистых почвах, часто у рек или озер, а также на склонах. Она любит много солнца и хорошо переносит засуху. Чаще всего кустарники образуют густые заросли с многочисленными колючими ветвями.

В период созревания растение легко узнать — ярко-оранжевые ягоды густо покрывают ветви, создавая впечатление, будто они облеплены маленькими солнечными каплями. Именно от этого и происходит название растения.

Где растет облепиха

Уникальность облепихи заключается в ее исключительном составе: она единственная среди известных дикорастущих и культурных растений имеет омега-7 кислоту.

