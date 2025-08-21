Безуглая против всех: нардепку не смогли выгнать с заседаний и она снова ссорится с Гончаренко (фото, видео)

Безуглая остается в сессионном зале, несмотря на конфликты и скандалы

Народные депутаты провалили попытку отстранить Марианну Безуглу от пленарных заседаний. Постановление поддержали только 141 парламентарий, что оказалось недостаточно для принятия.

Позиция партии "Слуга Народа" стала решающей, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Только 74 депутата поддержали инициативу, столько же вообще не голосовали. Еще по 10 "слуг" проголосовали против или воздержались.

Парламент провалил удаление Марьяны Безуглой с заседания до конца своей сессии

Распределение голосования по фракциям

Причиной отстранения называли нарушение регламента и то, как она поливала грязью других и хайповала на темах смерти. В частности — из-за ее слов о нардепе Ярославе Рущишине, погибшем в ДТП в Ивано-Франковской области. Безуглая тогда заявила, что он "ничем особенным не отметился" в парламенте и не только.

Коллеги просили Безуглую просто извиниться перед семьей покойного с трибуны, но это не произошло. Более того, 19 августа во время выступления снова выразилось некорректно.

Марьяна сказала, что сделает это, взяла слово с трибуны — иииии…. снова решила хайпануть и с трибуны Верховной Рады в очередной раз сегодня облила его дерьмом. Соврав всем, что берет слово, чтобы извиниться Александра Устинова, народная депутат, цитата по сообщению на Facebook

В конце концов, 20 августа она таки извинилась, одна все же в конце добавила, что "хороший человек — не профессия".

Конфликт Безуглой и Гончаренко

Споры Безуглой в парламенте не ограничиваются Рущишиным. Ранее она пыталась добиться отстранения депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко из-за споров по поводу трансляций из зала Рады, но эта попытка провалилась.

Безуглая заявила, что оппозиция срывает заседание, потому что транслирует их. То есть показывать, что происходит в Раде – это срыв заседания? Показывать, какие законы принимают – это срыв заседания? Свобода слова – это срыв заседания? Алексей Гончаренко, нардеп Европейской солидарности

Безуглая ответила, что проблема не в трансляции, а именно в срыве заседаний. Однако Гончаренко в ответ предоставил видеодоказательство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардепка Безуглая рассказала, что имеет вид аутичного расстройства. Украинцы посмеялись над тем, что она таким образом может прикрывать собственную скандальность.