"Тепер прапорець розовий": українці наробили мемів про інтервʼю ветерана-коміка Раміній

Віктор Розовий відкрив чимало інтимних подробиць

Скандальне інтерв'ю зірки "Ліги сміху" і ветерана війни Віктора Розового надихнуло українців на створення дотепних мемів. У відео з Раміною Ескакхай комік не соромився у висловлюваннях і відкрито розповідав дуже інтимні подробиці подружнього життя з дружиною Ольгою Мерзлікіною.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми з мережі. Зауважимо, що в інтерв'ю Розовий не тільки розповів про три зради дружині, а й наголосив, що всі 13 років стосунків у них "був жахливий інтим".

Скандальне інтерв'ю Раміна перезалила, видаливши провокативні сцени, однак вони швидко розлетілись мережею. У них були досить відверті подробиці, про які дехто наголосив — "дізнався проти своєї волі".

Меми про інтерв'ю Розового

Меми про інтерв'ю Розового

До того ж така відверта зневага дружини, попри підписаний контракт про нерозголошення умов розлучення, вже створила мем про "розовий прапорець" серед чоловіків. До слова, таке висловлювання запостила телеведуча Марія Єфросиніна.

Євросиніна про Розового

Окрім того, в інтерв'ю Розовий розповіла детальні подробиці сексу та інтимних втіх, а статеві органи жінки називав "вареник". Стосовно цього вже зявились жарти, в одному з них згадали відомий момент з фільму "Вечори на хуторі близь Диканьки".

Меми про інтерв'ю Розового

Згадали в мемах і нову українську ракету "Фламінго", про яку гуділа мережа. Зараз же обговорюють й інтерв'ю Розового, тому це комусь нагадує трек "Розовий фламінго".

Меми про інтерв'ю Розового

Раніше "Телеграф" розповідав, що було у видалених фрагментах інтерв'ю Розового.