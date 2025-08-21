"Тепер прапорець розовий": українці наробили мемів про інтервʼю ветерана-коміка Раміній
Віктор Розовий відкрив чимало інтимних подробиць
Скандальне інтерв'ю зірки "Ліги сміху" і ветерана війни Віктора Розового надихнуло українців на створення дотепних мемів. У відео з Раміною Ескакхай комік не соромився у висловлюваннях і відкрито розповідав дуже інтимні подробиці подружнього життя з дружиною Ольгою Мерзлікіною.
"Телеграф" зібрав найдотепніші меми з мережі. Зауважимо, що в інтерв'ю Розовий не тільки розповів про три зради дружині, а й наголосив, що всі 13 років стосунків у них "був жахливий інтим".
Скандальне інтерв'ю Раміна перезалила, видаливши провокативні сцени, однак вони швидко розлетілись мережею. У них були досить відверті подробиці, про які дехто наголосив — "дізнався проти своєї волі".
До того ж така відверта зневага дружини, попри підписаний контракт про нерозголошення умов розлучення, вже створила мем про "розовий прапорець" серед чоловіків. До слова, таке висловлювання запостила телеведуча Марія Єфросиніна.
Окрім того, в інтерв'ю Розовий розповіла детальні подробиці сексу та інтимних втіх, а статеві органи жінки називав "вареник". Стосовно цього вже зявились жарти, в одному з них згадали відомий момент з фільму "Вечори на хуторі близь Диканьки".
Згадали в мемах і нову українську ракету "Фламінго", про яку гуділа мережа. Зараз же обговорюють й інтерв'ю Розового, тому це комусь нагадує трек "Розовий фламінго".
Раніше "Телеграф" розповідав, що було у видалених фрагментах інтерв'ю Розового.