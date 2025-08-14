Могут лишить родительских прав? Блогершей Мандзюк займется полиция после скандала с русскоязычными детьми
Скандал с украинской блогершей Мандзюк получил продолжение
Известная украинская блогерша Елена Мандзюк, которая ранее была замешана в скандале с Анной Алхим, около месяца назад попала в очередной "мовный" скандал. Девушка заявила, что ее дети могут избить других детей, если они говорят на русском языке. Теперь эта история получила продолжение.
"Телеграф" расскажет, в чем суть скандала с Мандзюк, на который обратил внимание народный депутат и Уполномоченный по правам человека.
Что случилось месяц назад?
15 июля в соцсетях и СМИ появилась информация о скандале с Еленой Мандзюк. Блогерша заявила, что ее дети могут и "отпи*дить" другого ребенка, если он говорит на русском языке. При этом блогерша отметила, что не видит в этом проблемы.
По словам Мандзюк, она воспитывает детей в любви к Украине и гордится этим. Однако сейчас война с Россией и все российское для их семьи — неприпустимо.
Его папа защищает нас на фронте, а сын защищает себя в тылу. Удивительно, что в тылу до сих пор этого не понимают и продолжают нести и толерировать российское.
Реакция на скандал
Надо сказать, что такие заявления Елены Мандзюк вызвали бурные споры в сети. И после шквала хейтерских комментариев от украинцев, на скандал обратил внимание даже народный депутат Алексей Гончаренко.
Он еще месяц назад пригрозил Мандзюк лишить ее родительских прав. А также подал депутатское обращение к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубенцу. Тот в свою очередь обратился с соответствующими материалами в Национальную полицию Украины.
Сам Гончаренко в своем телеграм-канале показал ответ Лубинца на свое обращение и снова пригрозил блогерше Мандзюк лишить ее родительских прав.
Если будет хоть один случай насилия со стороны ее детей по отношению к другим — я лично займусь тем, чтобы лишить ее родительских прав
