Могут лишить родительских прав? Блогершей Мандзюк займется полиция после скандала с русскоязычными детьми

Галина Струс
Депутат пригрозил лишить Мандзюк родительских прав Новость обновлена 14 августа 2025, 16:38
Депутат пригрозил лишить Мандзюк родительских прав. Фото Коллаж "Телеграф"

Скандал с украинской блогершей Мандзюк получил продолжение

Известная украинская блогерша Елена Мандзюк, которая ранее была замешана в скандале с Анной Алхим, около месяца назад попала в очередной "мовный" скандал. Девушка заявила, что ее дети могут избить других детей, если они говорят на русском языке. Теперь эта история получила продолжение.

"Телеграф" расскажет, в чем суть скандала с Мандзюк, на который обратил внимание народный депутат и Уполномоченный по правам человека.

блогерша Елена Мандзюк
Украинская блогерша Елена Мандзюк

Что случилось месяц назад?

15 июля в соцсетях и СМИ появилась информация о скандале с Еленой Мандзюк. Блогерша заявила, что ее дети могут и "отпи*дить" другого ребенка, если он говорит на русском языке. При этом блогерша отметила, что не видит в этом проблемы.

Елена Мандзюк скандал
Заявление Елены Мандзюк

По словам Мандзюк, она воспитывает детей в любви к Украине и гордится этим. Однако сейчас война с Россией и все российское для их семьи — неприпустимо.

Его папа защищает нас на фронте, а сын защищает себя в тылу. Удивительно, что в тылу до сих пор этого не понимают и продолжают нести и толерировать российское.

Елена Мандзюк

Елена Мандзюк скандал
Ответ Мандзюк на критику из-за ее высказываний

Реакция на скандал

Надо сказать, что такие заявления Елены Мандзюк вызвали бурные споры в сети. И после шквала хейтерских комментариев от украинцев, на скандал обратил внимание даже народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко, Мандзюк
Гончаренко отреагировал на скандал с блогершей Мандзюк

Он еще месяц назад пригрозил Мандзюк лишить ее родительских прав. А также подал депутатское обращение к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубенцу. Тот в свою очередь обратился с соответствующими материалами в Национальную полицию Украины.

Сам Гончаренко в своем телеграм-канале показал ответ Лубинца на свое обращение и снова пригрозил блогерше Мандзюк лишить ее родительских прав.

Если будет хоть один случай насилия со стороны ее детей по отношению к другим — я лично займусь тем, чтобы лишить ее родительских прав

Алексей Гончаренко

скандал с Мандзюк
Ответ Лубинца на депутатское обращение Гончаренко

#Скандал #Алексей Гончаренко #Елена Мандзюк