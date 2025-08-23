Останетесь в долгах до конца года: что категорически не стоит делать 23 августа

Не забывайте о главных традициях и запретах этого дня

В субботу, 23 августа, православные и греко-католики чтят память мученика Луппа Салоникийского, ревностного служителя Христова. По старому стилю этот праздник припадал на 5 сентября.

об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Лупп Салоникийский жил в начале IV века и был слугой великомученика Димитрия Солунского. После казни святого Димитрия Лупп взял его перстень и одежду, на которых осталась кровь мученика. С их помощью он совершал чудеса и исцеления, за это его самого стали почитать как ревностного служителя Христа. Лупп открыто исповедовал веру и разрушал идолов, поэтому был схвачен и приговорен к казни.

Что можно делать 23 августа:

В этот день верующие обращаются с молитвой к святому Луппу, прося его защиты от врагов и недоброжелателей;

Разрешается заниматься уборкой дома, наведением порядка и другими хозяйственными делами;

Следует помогать нуждающимся, подавать милостыню и совершать благотворительные поступки.

Что нельзя делать 23 августа:

Что нельзя делать 23 августа:

Не рекомендуется ссориться и скандалить, потому что конфликты в этот день могут притянуть беду и лишить удачи;

Не давайте и не берите в долг, иначе денежная удача надолго покинет ваш дом, а долги будет сложно вернуть;

Не разрешается лениться и откладывать важные дела — бездействие в этот день "заберет" вашу удачу;

Не рекомендуется сегодня стричь волосы и ногти. В народе считали, что это ослабляет жизненную силу и привлекает неприятности.

