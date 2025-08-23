Залишитесь у боргах до кінця року: що категорично не варто робити 23 серпня
Не забувайте про головні традиції та заборони цього дня
У суботу, 23 серпня, православні та греко-католики вшановують пам’ять мученика Луппа Салонікійського, ревного служителя Христового. За старим стилем це свято припадало на 5 вересня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Лупп Салонікійський жив на початку IV століття і був слугою великомученика Димитрія Солунського. Після страти святого Димитрія Лупп взяв його перстень та одяг, на яких залишилася кров мученика. З їхньою допомогою він творив чудеса та зцілення, за це його самого почали почитати як ревного служителя Христа. Лупп відкрито сповідував віру і руйнував ідолів, тому був схоплений і засуджений до страти.
Що можна робити 23 серпня:
- Цього дня віряни звертаються з молитвою до святого Луппа, просячи його захисту від ворогів та недоброзичливців;
- Дозволяється займатися прибиранням будинку, наведенням порядку та іншими господарськими справами;
- Слід допомагати нужденним, подавати милостиню та робити благодійні вчинки.
Що не можна робити 23 серпня:
- Не рекомендується сваритися та скандалити, бо конфлікти у цей день можуть притягнути лихо та позбавити удачі;
- Не давайте і не беріть у борг, інакше грошова удача надовго залишить ваш будинок, а борги буде складно повернути;
- Не дозволяється лінуватися і відкладати важливі справи — бездіяльність у цей день "забере" вашу удачу;
- Не рекомендується сьогодні стригти волосся та нігті. У народі вважали, що це послаблює життєву силу та залучує неприємності.
