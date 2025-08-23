Нина, Мария и не только: эти еврейские имена носят миллионы украинок
Многие носительницы этих имен даже не подозревают об их еврейском происхождении
Наверное, уже ни для кого не секрет, что каждая фамилия в Украине может хоть немного рассказать про своего владельца, про его род и происхождение. Так же и с именами, — каждое имеет свою историю, часто очень древнюю и забытую.
К примеру, часть популярных в Украине женских имен имеют еврейское происхождение. "Телеграф" проанализировал их и расскажет про каждое ниже.
Анна (или Ганна). С еврейского имя переводится как "благодать". Что интересно, 756 тысяч украинок носят имя "Ганна", еще 138 тысяч, — имя "Анна". Но оба этих имени произошли от еврейского "Ханна", а как правильно называть каждую отдельно взятую носительницу имени, — решает она сама и ее паспорт.
Мария. Это имя является одним из самых распространенных в мире, в основном из-за его упоминания в Библии. С еврейского оно переводится как "любимая", "госпожа", "желанная". В Украине его носят почти 900 тысяч женщин.
Нина. С иврита это имя переводится как "правнучка". Однако по другой версии, это имя также может иметь грузинское происхождение. Более 440 тысяч украинок носят это имя в 2024 году.
Яна. Это женская сокращенная форма еврейского имени "Йоханан", которое буквально значит "милость Божия". Более 86 тысяч украинок носят это имя по состоянию на 2024 год.
Марта. Это имя буквально значит "госпожа". Более 17 тысяч украинок на сегодня носят это имя.
Соломия. Это имя возникло от еврейского "шалом", что значит "мир". На сегодняшний день всего 3605 украинок носит это имя, однако в последние годы его все чаще дают новорожденным. Что интересно, чаще всего имя Соломия встречается во Львовской области.
